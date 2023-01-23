『TATRAS 黒 ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 47分に出品され03月11日 21時 47分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ５年ほど前に購入してワンシーズン着ました。

本当に軽くてあったかくてお気に入りだったのですが、出産してから体型が変わり似合わなくなったので泣く泣く出品です(T^T)



形も綺麗で黒で何にでも合わせれるので重宝すると思います(*^^*)

フード取り外し可能です♩

8万円ほどで購入したと思います。



色違いですが公式の画像を見つけたので

７.8枚目に載せています。

ぜひご覧ください♩ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

黒

ダウンジャケット