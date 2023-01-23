『eimy istoire コート【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 10時 56分に出品され04月08日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エイミーのアウターです☆

色はライトグレー、サイズはM

1度着用

ウール100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エイミーイストワール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ eimy

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コート