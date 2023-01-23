『美品★studious【CITY】サイドスリットノーカラーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 07時 29分に出品され04月02日 07時 29分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 studiousにて毎年販売されているcityの

サイドスリットノーカラーコート

です。







●カラー カーキと濃いグレーの間のようなカラーです。

●状態

1ヶ月ほど使用しております。比較的綺麗ですが、若干の毛羽立ちがあります。その他目立つ傷汚れはございません。

●サイズ フリー

着丈 112cm

身幅 50cm

袖丈 80cm

●定価 51700円



カラー違いで持っており出品していたのですが、全て売れてしまい、こちらで最後になります。





下記サイトよりーーーーーーーー



女性らしいV開きのノーカラーコート

-fabric-ふんわりとした起毛感が柔らかいウール100％のコートです。

-design-両脇下から大胆にスリットを入れ、躍動感あふれるコート。足さばきが非常に綺麗で、女性のしなやかな動きに合わせてゆらゆらと、軽やかさを演出してくれます。すっきりとしたノーカラーで、インナーにはボリュームのあるタートルニットも着やすいデザイン。一見シンプルなようでポイントは袖は折り返しにして、さりげないこだわりを見せました。

-coordinate-今季は配色のストールや、足元・お洋服にファーをあしらったものなど、キャッチーなデザインの物と合わせてもオシャレにまとめてくれる、優秀なデザインコートです。



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品★studious【CITY】サイドスリットノーカラーコート