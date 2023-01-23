『極希少 Vivienne Westwood タスマニア アンゴラ ロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 00時 01分に出品され03月19日 00時 01分に終了予定です。即決価格は19,305円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極希少 入手困難 Vivienne Westwood ロングコート

ヴィヴィアンウエストウッド タスマニアウール

アンゴラ ラブ オーブ 裏地オーブ 極美品 サイズ1



タスマニアラムウールとはオーストラリア東南のタスマニア島で育った仔羊の毛。 生後5～7ヶ月の生まれてから１度も刈られていない毛を“ファーストラム”といい、タスマニアラムウールはその“ファーストラム”を集めたもので、メリノ種のウールの年産毛量の僅か0.005%と極めて少なくとても稀少なウールです。



肩幅 38cm

身幅 41cm

袖丈 55cm

着丈 95cm

誤差はご了承ください。



あくまでも中古品ですので完璧を求める方、神経質な方は御遠慮下さい。



プロフィール確認よろしくお願い致します。

a14b190 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極希少

Vivienne

Westwood

タスマニア

アンゴラ

ロングコート