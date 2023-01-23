『モッズコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 35分に出品され03月10日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 世界に蔓延する”ストリートファッション”というカテゴリーに対して、

日本人のファッションへの拘りや作ってきたカルチャーを再び世界に発信していきたいという思いから、

LONELYは日本の芸術/アニメ/アンチヒーロー等を題材に、他にない攻撃的で東京的解釈なグラフィックを展開しています。



論理 LONELY モッズコートです。

即完売商品です。

後ろは、フィッシュテールにも、後ろのボタンをとめて、丈を短くすることもできるので、幅広い着こなしが可能です。

数回着用の美品です。

探していた方は是非。



購入してくださる方プロフ必読でお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロンリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モッズコート