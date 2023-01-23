『デッドストック 38R 実物 米軍 U.S. NAVY ブラックトレンチコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 41分に出品され03月04日 17時 41分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカ軍より放出されたオールウェザー（全天候型）のブラックトレンチコート



米海軍で実際に採用されている本物で、放出が少なく希少価値のあるコートです。



コートの内側にはファスナーで取り外しできるライナー付きで、冬は暖かく、ライナーを外せば、春や秋まで着れる優秀なコートです。カジュアルにもフォーマルにも着ていただけますし、スーツなどの上から着ても非常に雰囲気が良いのが特徴です。



左右のどちらでも閉じることができるフロントボタンは、どの方向からの風に対しても逆合わせにして防風できるダブルブレストが採用されています。撥水性のあるコットン、ポリエステル素材で背面のアンブレラヨークが雨で直接背中が濡れる事を防ぎ、短時間であればレインコートとしても活躍します。



風の強い際には襟をガンフラップ付近のボタンに留めることで首元まで閉じることが可能で、防風性にも優れています。取外し可能なウエストベルト付きで様々な着こなしが可能で、ボタンを開けた状態でカジュアルな着こなしもおすすめです。



綺麗なシルエットでブラックというカラーが様々なスタイルに合わせていただけますし、着た時のシルエットが抜群に良いコートです。今や滅多に出てこない希少な本物のコートです。極僅かの入荷ですので、この機会にぜひトレンチコートの完成形とも言えるミリタリーコートを手に入れて下さい！



会計年度:2004年

サイズ表記 着丈 身幅 肩幅 袖丈

38R 114cm 58cm 48cm 64cm

数字の後の表記は着丈の長さをあらわす表記です。 XS＝エクストラショート S＝ショート R＝レギュラー L＝ロング XL＝エクストラロング

カラー BLACK

素材 コットン、ポリエステル

商品状態

紙タグ付きのデッドストック

保管のシワはありますが美品



こちらを参考に↓

https://www.waiper.co.jp/smp/item/a-btc-j--.html



気になる場所があれば再採寸や追加写真をアップしますのでお気軽にコメントお願いいたします。

こちらの商品は他にも出品しておりますので売り切れの場合はご容赦下さい。

USED商品となっておりますのでその点についてご理解頂いた上でのご購入を宜しくお願い致します。



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トレンチコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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