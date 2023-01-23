『ノースフェイス ダウンジャケット カーキ Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 16時 28分に出品され03月05日 16時 28分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お色はカーキになります。





数回試着にて羽織りましたが

とても綺麗な状態です。





そこまで厚手ではないので、これからの時期

活躍です！



圧縮して送ります。





#ノースフェイス#ノース#アウター#カーキ#レディース#ダウン#メンズ#レディース



カラー···グリーン



サイズ···M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ダウンジャケット カーキ Mサイズ