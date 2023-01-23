『パタゴニア スナップフロント レトロXジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 04時 20分に出品され03月19日 04時 20分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patagonia Snap Front Retro-X Jacket

新品未使用になります。



リサイクル・ポリエステル・フリース100％製の温かいプルオーバー・ジャケット。リサイクル・ポリエステルの裏地付き。DWR（耐久性撥水）加工済みで、季節の変わり目の風雨に対するプロテクションを提供

●リサイクル・ポリエステル100％のシェルパ・フリース素材。風雨を防ぐメカニカル・ストレッチ織りのリップストップ・リサイクル・ポリエステル製の裏地付き

●フリースの裏地とスナップ留めを備えたショールカラーは立てても寝かせても着用可能

●幅広い動きに対応するゆったりとしたドルマンスリーブ

●袖口と裾はリブニット

●ハンドウォーマーポケットが２つ。内側にチェストポケットが１つ

●805 g (28.4 oz)

●素材：本体：8.7オンス・リサイクル・ポリエステル100％の６ミリ厚パイル・シェルパ・フリース。裏地：1.9オンス・メカニカル・ストレッチ・リップストップ・リサイクル・ポリエステル100％。DWR（耐久性撥水）加工済み。ブルーサインの認証済み。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用

●カラー：Basin Green(BSNG) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア スナップフロント レトロXジャケット