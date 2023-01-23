『Canada goose macmillan parka black label【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 14分に出品され04月10日 21時 14分に終了予定です。即決価格は41,800円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Canada goose macmillan parka black label



サイズ:L(着丈77.5、肩幅49、身幅62、袖丈74)



状態:2021年に購入後3シーズン着用

クリーニング済みです。

大切に着ておりましたがカナダグース特有の白い擦れが所々ございます。



購入地:CANADA GOOSE 原宿店



付属品:ハンガー、ショッパー、タグ等



定価も年々高騰しております。黒ロゴの人気アイテムになりますので是非この機会にいかがでしょうか。



あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

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macmillan

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black

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