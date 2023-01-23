『【ノースフェイス】ヌプシ ダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 04分に出品され03月07日 22時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入しました。

人気の商品で完売になっていました。



週末の休みにローテーションで着ていた程度ですので、ダウンはまだふかふかの状態です。



中の毛が透けて見える生地のダウンジャケットです。



右手首の裏側辺りに汚れ

襟元の汚れ

右胸辺りの汚れ

手首周りの汚れ



状態を考慮した上でご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ノースフェイス】ヌプシ ダウン