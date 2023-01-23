『EVISEN SKATEBOARDS（エビセン スケートボード）ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 16時 28分に出品され03月05日 16時 28分に終了予定です。即決価格は11,950円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ

[M] 肩幅：51cm 身幅：63cm 着丈：70cm 袖丈：62cm



生地

表地：NYLON 100%

裏地：NYLON 100%

中綿：DOWN 80% / FEATHER 20%



柄・デザイン···無地

季節感···冬

カラー···ブラック



サイズが少し合わなくなったため、出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EVISEN

SKATEBOARDS（エビセン

スケートボード）ダウンジャケット