『TECH WINDBREAKER JACKET GORE-TEX【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 12時 12分に出品され03月10日 12時 12分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 品番：BJ-17022W

カラー：ブラック

サイズ：M

S(着丈70cm、身幅68cm、裄丈87cm)

M(着丈72cm、身幅70cm、裄丈89cm)



表地

POLYESTER 100%

裏地

POLYESTER 100%



あまり着用しなかったのでお譲りします。

状態はかなり良い方だと思います。



中古品であることにご理解の上ご検討ください。

質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。





・GORE-TEX INFINIUM™ファブリクス採用

・持続的な表面撥水(弱い雨を弾く)

・優れた防風性(強風も暴風であってもしっかり遮断)

・きわめて優れた透湿性(湿気を逃がし、身体の温度や湿気のバランスを保つ)



どこか懐かしいフード収納タイプのウィンドブレーカージャケットです。

シンプルなデザインにしておりますが、フロントにはサイドポケット、ベンチレーション部を活用したフラップポケットなど、隠れた機能を持たせております。内側は総裏メッシュ仕立てで、ドライタッチに着用できるのもポイントです。

大小様々なポケットワークを施し、タックルケース、ルアーケース、モバイルなどを収納出来るようデザインしました。見た目以上に収納力の高いトラックジャケットです。



#daiwa pier39

#ダイワピアサーティンナイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TECH

WINDBREAKER

JACKET

GORE-TEX