『✪【希少】ノースフェイス ダウンジャケット 550フィルパワー ブラック L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 24分に出品され03月21日 02時 24分に終了予定です。即決価格は11,640円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️送料無料

⭐️即購入OK

⭐️専用不可





★ノースフェイス

THE NORTH FACE





★サイズ

裄丈92

身幅67

着丈72

(平置き採寸)





★カラー

ブラック







★状態

B



S-新品、未使用

A-多少の使用感はあるが比較的良好

B-使用感はある一般的なused

C-一般的なusedで多少の傷や汚れ有り

D-目立つキズ・汚れ有り





⦿フード取り外し不可





右肩スジあり

縫い目から少し綿が出てます

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●光の関係で実物と若干異なる場合があります。



●素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。



●古着なので表記サイズと多少異なる場合があります。

実測サイズでの確認よろしくお願いします。



●状態が良くても古着ということをご理解お願いいたします。

古着(汚れ・匂い)にご理解のある方のご購入お願い致します。



●全て正規品です。

気になる方は実店舗でのご購入お願い致します。





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管理番号2492B5



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✪【希少】ノースフェイス ダウンジャケット 550フィルパワー ブラック L