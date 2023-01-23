『結婚式 新郎 タキシード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 08分に出品され03月12日 17時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年の10月に結婚式を行い、不要となったタキシード等をお譲りします。



着用者は身長172センチ、体重61キロになります。



以下詳細です。



【挙式・披露宴】

○タキシード エニーブライダル（Mサイズ） 52800円

色は落ち着いた感じの暗めのブラウンに細いストライプが入ったものになります。

パンツ股下73センチ、ダブル仕上げです。

●含まれるもの

▪︎タキシード

▪︎ベスト

▪︎パンツ

▪︎蝶ネクタイ

▪︎ポケットチーフ

※蝶ネクタイ、ポケットチーフは本番では使っていません。

※タキシード、ベスト、パンツのクリーニングは未実施です！

その分お値段は抑えめでご提示させて頂いてます。



○新郎5点セット アクアグラツィエ

●含まれるもの

◼︎チーフ（ホワイト）

◼︎グローブ（ホワイト）

＊バージンロードを歩く際に手に持ったのみです。ホームクリーニング済

◼︎カフスボタン（ブラック）

◼︎アームバンド（ブラック）

◼︎サスペンダー（ブラック）

※箱はありませんのでご了承願います。



○蝶ネクタイ（黒） フェアファクス 4800円

シルク100％で高級感があります。光沢も抑え目です。



【お色直し】

○蝶ネクタイ（緑） ジラフ 13000円

タキシードのブラウンと蝶ネクタイの緑のトーンが同じくらいでとてもよく合います。



くすみカラーのウェディングによく合います。また、光沢のない素材ですので、ドライフラワーにもよく合います。



【ご注意】

写真に掲載のウイングカラーシャツ（ホワイト）は、本商品に含まれておりません！

そのため、タキシードの中に着用されるシャツは別途ご用意いただく必要がございます。





商品の別角度の写真等、ご要望ございましたらお気軽にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>スーツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

スーツ タグ 結婚式 新郎 タキシード