『超美品 NIKE リバーシブル ジャケット 激安【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 06時 15分に出品され04月22日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキのリバーシブルジャケットです。

購入して2回だけ短時間着ました。

どちらのカラーもカッコよくて着回しやすいです！

僕には気持ち小さかったので出品します。

カラー···ブラック、グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 超美品 NIKE

リバーシブル ジャケット 激安