『Stussy MICRO RIPSTOP DOWN PARKA Lサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 10時 11分に出品され04月05日 10時 11分に終了予定です。即決価格は21,099円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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希少 Stussy MICRO RIPSTOP DOWN PARKA Lサイズ



マイクロリップストップ フーデッドパーカ



STUSSY（ステューシー）

STUSSY（ステューシー） x アウター・ジャケット

STUSSY（ステューシー） x ダウンジャケット



サイズ ：L

着丈 ：約74CM

身幅： 約67CM



＊発送前に検品しておりますが、素人ですので見落としがあるかもしれません。

仕様に支障のない 小傷やほつれがある可能性を 予めご了承下さい。

(* ᴗ͈ˬᴗ͈)” 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stussy

MICRO

RIPSTOP

DOWN

PARKA

Lサイズ