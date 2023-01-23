『entire studios MML VEST エンタイアスタジオ ベスト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 23時 29分に出品され05月05日 23時 29分に終了予定です。即決価格は44,995円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用タグ付きの美品です。

クロップド丈のシルエットを楽しむことが出来ます。

YouTubeのMBチャンネルにて

紹介されていたアイテムです。





カラー:ブラック



サイズ:M

着丈60cm・身幅70cm・肩幅48cm























服ログ

RePLAY

まとめ

RePLAYまとめ

no.

ナンバー

MB

MBハイエンド

MBローライン

服ログ

Re

メルマガ

MBLR 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エンタイアスタジオ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ entire

studios



MML

VEST

エンタイアスタジオ ベスト