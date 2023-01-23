『adidas ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 01時 51分に出品され04月26日 01時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入したadidasのダウンジャケットです。

1回しか着ていません。汚れなどはなく9割新品です。

日常的にも着れるし、この冬の時期のスキーボードウェアにも使えます。

値下げも余裕で可能です。

ぼくは179.8cm 69kg でSサイズでちょうどでした。

なにか質問等あれば答えるのでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

ダウンジャケット