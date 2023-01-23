『水素風呂 Lita Life (リタライフ)2【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 03時 15分に出品され04月15日 03時 15分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品です 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり