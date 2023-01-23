『未使用 METAURA PRO メタウラプロ ネッククーラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 56分に出品され03月06日 06時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 知人からの頂き物ですが、使用する事がない為出品しています。



未使用品です。







スペック



最低16℃のクーラー風と大面積冷却面で涼しさをキープするウェアラブル冷暖房スマートエアコンです。



暑い時期には、首を冷却して涼しく使用できます。

寒い時期には、首周りをじんわり温めてくれますので、首や肩の冷えやこりが気になる方におすすめです。



【首を包む3Dクーラ空間】

冷蔵庫にも使用されている、大型冷却ブレードと121組の半導体微粒子が効率よく冷却された優しいそよ風を生み出します。



【世界初のスマトクーラー・専用アプリ＆NTC搭載】

AI冷却システムは行動や環境により、事前に専用アプリ上で設定した個人の好みに合わせて冷却温度を自動調整！



【AUTO START/STOP・利便&安全性重視】

スマートセンサーが感知し自動で電源が切れるので、首元に装着するだけで自動開始、首から外して机に置くと自動停止、うっかり点けっぱなしを防止！長時間の連続利用で低温火傷しないよう、快適さを感じる温度に変化させながら自動調整、お子様や高齢者も利用しやすい設計



【5800mAh超大容量バッテリー・電池切れ心配不要】

5800mAh超大容量までに進化し、最長18時間の超長連続運転を実現！Type-C急速充電機能は、わずか2時間でフル充電、PC・車載USB充電器など多様な充電方式で外出時に急に電池が切れて使え なくなる心配も少なく。



【冷温両対応・フィット感&軽量】

3段階の冷却/送風/発熱モード搭載、独自研究の強力なPWMモーターと３次元循環気流技術を利用し、夏には体を冷やす、冬には体を温めてくれ、オールシーズン使用可能！人間工学に基づき、首に負担をかけにくく、どんな方でも快適にフィットするカーブ設計です。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>暑さ対策・冷却グッズ 商品の状態: 新品、未使用