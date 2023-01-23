『ポール・スタンレー直筆サイン入り2Lサイズ写真…キッス…【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 06時 57分に出品され04月22日 06時 57分に終了予定です。即決価格は10,647円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポールスタンレー直筆サイン入り2Lサイズフォト…



Paul Stanley



新品…極美品…撮影時のみ開封…



約127mm×179mm…サイズ



サービスとして、



証明書も一緒にお届け致します。



※自宅保管のため、微細な傷汚れ等、あるかもしれません。



ポール・スタンレー（Paul Stanley、出生名：スタンレー・バート・アイゼン（Stanley Bert Eisen）、1952年1月20日 - ）





アメリカのロックミュージシャン、ギタリスト、シンガー、作曲家、プロデューサー、画家。



身長180cm。



ロックバンド「キッス」の創設メンバーでグループの中心人物である。



リズムギターとボーカルを担当し、グループのヒット曲の多くを作詞・作曲している。



同バンド名義でロックの殿堂入り。



値下げは出来ません…即購入で構いません。





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