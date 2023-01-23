『☆希少カラーサイズ!日本未発売THE NORTH FACEシェルパショートヌプシ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 55分に出品され03月03日 08時 55分に終了予定です。即決価格は25,398円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただきありがとうございます。



【商品名】

THE NORTH FACE シェルパショートヌプシジャケット 新品未使用品✨



【状態】 正規品・新品未使用



【色】 ブラック



【サイズ】 レディースUS XS



入手の難しいカラー、サイズになります！

完売前に是非どうぞ♪



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素材(詰め物)...ダウン, フェザー



カラー...ブラック

人気モデル/シリーズ...THE NORTH FACE ショートヌプシジャケット



フード...フードあり（取外し不可）



季節感...秋, 冬



着丈...ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ☆希少カラーサイズ!日本未発売THE

NORTH

FACEシェルパショートヌプシ