『入手困難 希少カラー HERMES カレ90 カボチャとコロシント【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 11時 58分に出品され03月14日 11時 58分に終了予定です。即決価格は20,350円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●即購入OKです(悪い評価2つ以上の方はお取引不可)

●発送までに一週間ほどいただきます。





HERMES

エルメス



カレ90



CITROUILLES&COLOQUINTES

カボチャとコロシント



ホワイト・オレンジ・イエロー・グリーン系



素材シルク100%

購入店舗 HERMES銀座



付属品 …箱





未使用保管品ですのでとても綺麗な状態かと思います。目立つ傷汚れもありません。未使用ですが長期個人保管・経年のため見落としがある可能性があります。主観には個人差がありますので全て画像にてご確認下さい。

また、神経質な方はご購入はご遠慮ください。中古品ということを理解できる方のみご購入願います。

中古品にも関わらず新品のクオリティーを求める方が見受けられます。中古品をご理解頂けない方とのお取り引きはお断りします。



※写真撮影の際、光の加減で色あいが若干異なる場合が御座いますがご了承下さい。着用画像をアップしてくださいという希望をよくお受けしますがお応えできません。着用イメージは全てネットで検索をお願いいたします。







購入後のキャンセルはいたしかねます。

イメージ違いなどのクレームも返答しかねます。





熟考の上ご購入ください。











スカーフ ストール ショール カレ90

ロゴ 大判



カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

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レディース

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希少カラー

HERMES

カレ90

カボチャとコロシント