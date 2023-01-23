『ニューヨーカー お値下げ中❣️メンズ キルティングジャケット 未使用に近い Ｍ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 57分に出品され03月24日 22時 57分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きまして有り難うございます☆



ニューヨーカー キルティングジャケット2023年モデル NEWYORKER

【撥水・透湿・防風】



サイズ Mサイズ

カラー ネイビー



1回だけ着用しましたが

未使用に近いです。

タグはございません。

定価 59,400円（税込）



33000円→31000円→29800円→29000円→28000円→27000円



旦那さんが2023年12月に購入したのですが

１度の着用で肩まわりが窮屈ということでもう着れないということですので…

出品させていただきました☆





ちなみに旦那さんの体型は176cm 73kg がっちりした体型です。

通常はＬサイズを着ております。



色は落ち着いた紺色で合わせやすくオン・オフどちらにも活用出来ます♪

スタイリッシュなキルティングジャケットです。



Mサイズの詳細です。

肩幅 47

着丈 77

バスト 114

袖丈 62.5



製品詳細は下記のWebサイトからご確認ください。

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11459802-2023







自宅、素人保管をご考慮の上ご検討を宜しくお願い致します。

神経質な方はご遠慮をお願いしますm(_ _)m



発送につきましてはなるべく安い方法でと考えております。



ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します₍ᐢ⸝⸝› ̫ ‹⸝⸝ᐢ₎



ご質問ありましたから聞いて下さいませ。

宜しくお願い致します♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ニューヨーカー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ニューヨーカー お値下げ中❣️メンズ キルティングジャケット 未使用に近い Ｍ