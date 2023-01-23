『テンダーロインのレーシングレザーダウンジャケットサイズs【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 33分に出品され03月08日 14時 33分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テンダーロインのレーシングレザーダウンジャケットサイズs



ブランド : TENDERLOIN(テンダーロイン)

リリース時期 : 2007年秋冬

正式タイトル : T-RACING LEATHER

素材 : 表地 レザー /裏地 キュプラ100% /中綿 ダウン フェザー

参考定価 : 約190,000円(税込)



購入後余り着用しませんでした、クローゼットにしまいっぱなしになっていたので手放します。サイズsですが大きめです。当方普段はユニクロのダウンMサイズ着用しております。参考まで。

オマケでビンテージハンガーもお付け致します。古着屋で3000円ほどで購入致しました。



着丈約67.5cm

身幅約56cm

肩幅約46㎝



カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テンダーロインのレーシングレザーダウンジャケットサイズs