『パナソニック ワイヤレステレビドアホン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 51分に出品され03月22日 01時 51分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニックのワイヤレステレビドアホンです。

引越しを機に必要無くなったため出品します。



動作、インターホン音確認済みです。



使用感があります。







ブランド パナソニック(Panasonic)

色 ホワイト

電話タイプ コードレス

電池の個数 1 リチウムイオン 電池

材質 プラスチック

電源 バッテリー式



親機(モニター)サイズ:約幅8×奥行2.45×高さ12.3cm

玄関子機(カメラ)サイズ:約幅9.9×奥行3.72×高さ13.1cm

親機仕様(VL-MGD10):電源=専用ニッケル水素電池(KX-FAN57 ※付属)、画面表示=2.7型 カラー液晶ディスプレイ、無線通信方式=音声交互自動切換方式

玄関子機仕様(VL-VG560L):電源=単3型電池6本(付属なし、メーカー推奨:パナソニック製充電式エボルタハイエンドモデル)、、照明方法=LEDライト(照明用)、防塵・防水性=IP44

取付方法=付属の取付けカバーを使用

付属品:ワイヤレスモニター壁掛け用ねじ(長さ20mm)×2本、充電台×1、ACアダプタ×1、ワイヤレス玄関子機壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2本

撮像素子=1/5型CMOS(約30万画素)/最低被写体照度=1ルクス(カメラから約50cm以内)

ワイヤレスモニター親機が持ち運べるからどこでも「動画」で来客対応可能(待機時間約50時間))





電池無無しです。



上記ご理解ある方のみお願い致します。

発送は基本佐川を予定しておりますが変わる可能性もあります。





インターホン

チャイム

玄関 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>防犯・セーフティ>>>インターホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック