『未使用♦Ameri VINTAGE PASSCODE LINE COAT【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 17時 08分に出品され03月17日 17時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリのロングコートです。

サイズはS

平置き採寸

着丈約120cm

身幅約50cm

肩幅約37cm

ベルト付き



AMERIパスコードのテープをサイドやベルトにあしらったトレンチコートシンプルな形で使いやすいだけではなく、細部には拘りのディティールがふんだんに盛り込まれています。



未使用品になりますので、他商品とのおまとめ以外はお値下げ不可とさせていただきますことご了承ください。

タグ付き商品ですが、自宅保管であるためご理解いただける方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用♦Ameri

VINTAGE

PASSCODE

LINE

COAT