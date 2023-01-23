『Dyson Pure Hot + Cool HP07 暖房＋扇風機＋空気清浄【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 11時 49分に出品され03月25日 11時 49分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年程使用しましたが、使わなくなったため出品致します。

本体リモコンに多少の剥がれはございますが、基本きれいな状態です。

剥がれている分はお値引させていただいております。



未開封のフィルターが1枚あります。





■1台3役！空気清浄機・扇風機・ファンヒーターが一つに。

暑い日には、清浄された綺麗な風で涼しくし、寒い日は清浄された綺麗で暖かい風で、より早く均一に部屋を暖めます。

この1台で3つの機能が備わっているため、季節ごとの出し入れの必要もなく、限られたスペースでも設置が可能です。



■キレイな風をお部屋全体にお届け。

最大350度首振り機能搭載パワフル＆キレイな風でお部屋全体にお届けします。

Air Multiplier?テクノロジーにより気流を増幅させ、遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、お部屋全体の空気を浄化します。

角度を調節できる首振り機能により、どこに置いても浄化された風を部屋全体に送り届けます。



■PM0.1レベルの微粒子を99.95％除去。

全方向で吸い込む360°グラスHEPAフィルターと活性炭フィルターを併せて搭載した事で、ハウスダストやウイルス、花粉などの空気汚れを徹底的にキレイにします。有害なガスやニオイも除去できます。



■有害物質を自動検知お部屋の状況をモニターでお知らせ。

空気中に浮遊する粒子状物質や有害なガスを自動で検知・分析しリアルタイムでお知らせします。

２種類のセンサーが搭載されており、

1.ホコリセンサーは1ミクロンより大きな粒子

2.VOCニオイセンサーは様々なガスを検知することができます。



■羽根が無いから安心・安全。フィルターのお手入れも不要。

羽根やカバーがないので、布で簡単に製品をきれいにできます。露出した発熱体もなくお子様やペットも安心。

定期的なフィルターの清掃は不要で、1年に1回の頻度でフィルターを交換するだけなのでとても簡単です。

(交換目安：1日12時間使用した場合、1年に1回)

空気清浄フィルターの交換時期は本体のLCDディスプレイの表示でお知らせします。





・ナイトモード

空気の状態と温度を感知しながら、静音運転に切り替わります。お部屋の照明が暗いときはLCDディスプレイも減光。スリープタイマーも搭載されているので、お好みの時間に電源オフにできます。



タイプ···空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン