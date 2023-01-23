『⁂ インドシルク大判カンタストール⑤⁂ 刺子 リバーシブル クロス 手刺繍【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 29分に出品され03月12日 03時 29分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【インドシルク ⁂ 大判カンタストール⑤ 】





日本ではなかなか手に入らない

希少な手刺繍の大判シルクストールです。



リバーシブルなので、

その日のコーデや気分に合わせて、

巻き方を変えれます◎



刺し子が本当にステキで、

色合いも絶妙で主役になる1枚です！

大判なのでテーブルクロスやカバーにも。



シルク100%



［ サイズ ］

横：約 92cm

縦：約 200cm



ハンドメイドのため、

長さは多少異なる場合があります。



※色落ちする場合がございます。

※ 海外製品で、ハンドメイドのため、

ご理解いただけるかたのみの

ご購入をお願いいたします。



色、デザイン違いや、

めずらしい商品など多数出品しております(^^)





※アッシュペーのタグをお借りしています。



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素材···シルク



素材···シルク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

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インドシルク大判カンタストール⑤⁂

刺子

リバーシブル

クロス

手刺繍