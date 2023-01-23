『バリートートバッグ。美品33500円から30500円値下げ。今ならおまけ付き。【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 45分に出品され04月08日 09時 45分に終了予定です。即決価格は15,250円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|バリー
|カラー:
|ホワイト系/オレンジ系/ベージュ系
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落札価格15250円
506 入札履歴
終了
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