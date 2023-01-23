『バリートートバッグ。美品33500円から30500円値下げ。今ならおまけ付き。【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 45分に出品され04月08日 09時 45分に終了予定です。即決価格は15,250円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バリーのバッグです。側面から底にファスナーが付いていてファスナーを開けるとバリー独特のストライプがおしゃれでカッコよく2通りの使い方が出来ます。ビジネスにもカジュアルにも持てて中も３つ仕切りがありレディース、メンズ兼用出来ます。ファスナー開けたらたくさん物が入ります。使い込むたびに味がでてオススメのバッグです。縦35横38幅ファスナーしめてるサイズ11ファスナー開けたサイズ17です。保存袋添えます。（素人採寸ご了承ください）今ならスカーフおまけ付きです。アンクラインのスカーフです。88X86スカーフも未使用です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バリー カラー: ホワイト系/オレンジ系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ バリートートバッグ。美品33500円から30500円値下げ。今ならおまけ付き。