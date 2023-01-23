『SEYA セヤ ストール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 53分に出品され04月19日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にBIOTOPにて購入しました。



リネン56%

コットン40%

アルパカ4%



サイズ244cm×71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セヤ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ SEYA

セヤ ストール