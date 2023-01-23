『新品Canada Goose カナダグース 黒 s【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 10時 57分に出品され03月06日 10時 57分に終了予定です。即決価格は37,500円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Canada Gooseは、極寒の環境でも耐えられる高品質なダウンジャケットで知られています。特に、Silverthorne Parkaはそのデザインと機能性から、多くのアウトドア愛好者に支持されています。



【デザインと機能】

このパーカは、ダウンの充填により優れた保温性を提供し、寒い季節に最適です。フード付きで、風や雪からもしっかりと守ります。さらに、ポケットが多く、実用性も兼ね備えています。



【サイズとフィット感】

サイズはSで、スリムなシルエットが特徴です。体にフィットしつつも動きやすさを確保しており、日常使いにも適しています。



- ブランド: Canada Goose

- モデル名: Silverthorne Parka

- サイズ: S

- 色: ブラック

- 型番: 3206MB

-肩幅 46

-着丈 86

-身幅 51

-袖丈 61 リブ有65



ご覧いただきありがとうございます。

楽天で購入しましたが、着る機会がなく出品致します。

日本未発売のモデルでオールブラックです。

サイズはSですが、日本サイズM~Lのサイズ感です。



即決であれば多少のお値下げ致します。

過度な値下げ交渉は無視させて頂きますのでご了承ください。

自宅保管品になりますので、微細なキズ汚れすれ等がある可能性があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品Canada

Goose

カナダグース

黒

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