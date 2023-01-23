『【】Ameri VINTAGE バックプリーツコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 16分に出品され04月24日 09時 16分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリヴィンテージならではのデザインが素敵なトレンチコートです。

大変な人気のお品で完売しており、特にこちらのカラーはもう手に入らないレアなお品かと思います。 一度着用しましたが、丈が長すぎたので出品します。



美しいバックスタイルが映えるトレンチコート。

カラーはブルー×ホワイト。控えめで上品な光沢があり、グレーがかった絶妙なブルーは どんなカラーとも相性の良い 知的な大人カラーになっています。

バックスタイルはコンシャスなプリーツとバイカラーのアンバーヨークが際立つAMERIならではのデザインに仕上げました。

大きいプリーツの間から細かいプリーツが動くたびに見え隠れし、プリーツ自体も新しいデザインへと進化しました。

配色のパイピングやベルトの細部までこだわったディティールが施されています。

ブルーに映えるホワイトのベルトの使い方によっても印象が変わりますので、さまざまな表情が楽しめるとてもスタイリッシュで素敵なコートです。



サイズ：FREE

総丈：約121cm／肩幅：約39cm／身幅：約49cm／袖丈：約59cm

表地：綿60％、ポリエステル40% 後フラップ部分：ポリエステル100％

後ベルト部：合成皮革 プリーツ部分／裏地：ポリエステル100％



#バックプリーツ #プリーツ #トレンチ #アメリヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【完売品】Ameri

VINTAGE

バックプリーツコート