『定価半額以下◆MARNI マルニ アルパカ混 比翼トレンチ仕様コート正規品 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 19時 13分に出品され03月15日 19時 13分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❄︎半額以下値下げ❄︎



MARNI マルニ アルパカ混 比翼トレンチ仕様コート



パリで購入した正規品です。

定価10万ちょっと位だったと思います。



細身のつくりで、着た時にスタイル良く見えます。

ほとんど着ずにクリーニングして大切にしまってあったので、状態はかなり良いです。

(肩にあるエポーレットのほつれは元々の切りっぱなしのデザインです。)



表記サイズ42：着丈96 身幅52 裄丈80

素材:アルパカ51% 綿32% ナイロン17%

MADE IN ITALY



#MARNI

#マルニ

カラー···ブラック

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: マルニ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 定価半額以下◆MARNI

マルニ

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美品