『美品ATAOヴィトロlimoロージーラベンダー箱付15周年アニバーサリーモデル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 03分に出品され03月31日 17時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

アタオ ATAO 箱 バック 付き

limo（リモ）ヴィトロ ロージーラベンダー

パッチワーク ハンドメイド 職人技

（15周年アニバーサリーモデル）

参考価格

正規品 33,000円



【カラー】

ラベンダー ピンク 紫 ゴールド 金



【サイズ】

縦：約9.5cm

横：約18cm

厚み：約1cm

【重量】約90g

【素材】

内装：牛革＆ポリエステル

外装：牛革

※ヴィトロシリーズは1点ずつ職人が手作業で仕立てているため、柄や配色に個体差があるシリーズです。

お手元に届いたものを自分だけのお財布としてご愛用いただけますと幸いです。

少し汚るありますが，全体的に美品



【仕様】

カードケース：1か所

フリーポケット：2カ所

背面ファスナーポケット：あり



♡購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

※真贋鑑定済み商品

♡配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



カラー···パープル



素材···本革



革素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アタオ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 美品ATAOヴィトロlimoロージーラベンダー箱付15周年アニバーサリーモデル