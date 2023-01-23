『鹿児島レブナイズ グッズ 9点セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 17時 23分に出品され04月12日 17時 23分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鹿児島レブナイズのグッズです。



レプリカユニフォーム２枚(会場で２回着用)

アクリルスタンド２個(購入時のまま)

焼酎型メガホン2個(未使用)

れぶにゃんぬいぐるみ

(自宅保管で、飾っていました。)

れぶにゃんお面 ２枚

(こちらも飾っており未使用ではありますが、

２枚目の通りです。おまけとしてお考えください)



レプリカユニフォームは

松井 XLサイズ、AJ XSサイズになります。

着用したものになりますので神経質な方のご購入はお控えください。



鹿児島レブナイズ レブナイズ 松井智哉 AJ アンソニーゲインズジュニア 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ファングッズ 商品の状態: 未使用に近い