『B:MING ダウンコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 29分に出品され03月29日 08時 29分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビーミングバイビームス プラチナム

サイズL

とても軽くて暖かいです！

色：ベージュ



背中右脇側にどこかで擦ったようなあとがあります。育児中に着ていたので、他にも汚れ見落とし等あるかもしれません。



素材

表地：ポリエステル100%

リブ部分：ポリエステル97%，ポリウレタン3%

中綿（本体）：ダウン80%，フェザー20%

商品番号：93-19-0234-803-20-20 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ビーミングバイビームス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ B:MING

ダウンコート