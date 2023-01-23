『23-24 bONE ゴーグル 骨伝導＆インカム機能搭載ゴーグル：正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 04分に出品され03月24日 22時 04分に終了予定です。即決価格は13,885円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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23-24 最新モデル

bONE スノーゴーグル 骨伝導＆Bluetoothインカム機能搭載ゴーグル





ICEBRKRからbONEに！骨伝導イヤホンとBluetoothインカム通話機能！



■待望のバックルストラップ■

を23-24モデルから採用しました。バックルストラップに変更することで、装着時に骨伝導アームがビーニーに引っかかってしまう、サイズを緩めてからでないと装着しにくい、といった煩わしさがなくなりました。 また、長さ調整も簡単になり、よりお好みのフィット感に調整しやすくなりました。



■グループインカム機能■

を搭載しています。bone同士で最大6人、最大約700mの距離で会話が可能。 このテクノロジーは、もともとバイカーの人たちが、離れた仲間と連絡を取るのに、バイクの音等の騒音がある場所でも快適に、ハンドルから手を放すことなしに会話をすることができるように作られたものでした。 そのテクノロジーを、スキーヤー・スノーボーダーにも利用できるようにゴーグルに搭載しました。＊実際の通信距離は、天気条件、地形、障害などによって変化する場合もございます。グループ通話のデバイスと言えばスマートフォンとペアリング、アプリを使うものもありますが、氷点下にもなるゲレンデや雪山ではスマートフォンのバッテリーが予想以上に消耗してしまうことがありました。 グループインカムテクノロジーではスマートフォンは必要ありません。boneはBluetoothを介してbone同士で通信することが出来ます。



■世界春骨伝導イヤホン搭載■

スノーボード中にお気に入りの音楽が高音質で聴けたら最高ですよね。 従来のイヤホンやヘッドホンで音楽を楽しむことも出来ますが、ケーブルが煩わしいし、ワイヤレスイヤホンは落として紛失が心配。そして、一番のネックは耳を塞いでしまい周囲の音が聞こえなくなってしまうことでした。周囲の音が聞こえないことで接触などの思わぬ事故につながることも。 骨伝導テクノロジーにより、耳をイヤホンやヘッドホンで塞ぐことがないので、周囲の音を把握しながら、高品質な音楽を楽しむことができます。



■ヘルメットを着用しても使用可能■



■アジアンフィット■



#bone #骨伝導 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用