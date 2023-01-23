『DIMITO GTX HAE HD GOOSE DOWN JACKET【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 17時 05分に出品され03月12日 17時 05分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIMITO ディミト GTX (VTX X EIDER) HAE HD GOOSE DOWN JACKET Black



サイズL

通常価格 ¥57,300 JPY



ディミトのゴアテックスのLサイズ、ダウンジャケットです。かなり暖かく胸や裾を絞ることでスタイルも変えることができ、とても面白いウェアでした。



1シーズン、メインで使用していたためそれなりに日焼け、破れやすり傷箇所などあります。破れに関してはゴアのフィルムに達していないので濡れや羽根の抜けなどは問題なかったです。ゴアテックス修理パッチで修復可能かと思います。



特に北海道のマイナス10°以下の環境では

非常に役立ちました。



以下公式の説明です。

1970年代のアメリカ海軍の船員の冬服からインスピレーションを得てデザインされ、Deuspouter素材とGore-Tex Windstopperの裏地を備えた標準的なフィット感のシンプルなシルエットが特徴です。プレミアムグースダウンで満たされているので、最も厳しい冬の季節に日常生活の重いアウターとして使用でき、ハンドポケットのペアは、アウトドアアクティビティに十分な収納機能を提供します。



シェル：DITEXポリエステル100%

裏地：GORE-TEX WINDSTOPPERナイロン100%

ダウンバッグ：ポリエステル100%

フィリング：グースダウン90%&フェザー10%

防水：10K / 通気性：8K

会社 : VERT.co,.ltd / 中国製

モデル仕様/男性：180cm/Lサイズ



- 色: 黒

- 素材: ダウン

- スタイル: フード付きジャケット

- 用途: ウィンタースポーツ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ディミト