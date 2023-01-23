『グリーンレーベルリラクシング チェスターコート ベルト 紐 ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 04時 15分に出品され04月27日 04時 15分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

グリーンレーベルリラクシング

ユナイテッドアローズ トレンチコート ウール





【サイズ表記】

S





【サイズ実寸】

着丈:約112cm

身幅:約50cm



※平置き採寸。自己採寸なので多少誤差が生じます。参考としてご確認ください。





【カラー】

ブラウン キャメル ベルト紐





【商品説明】

グリーンレーベルリラクシングユナイテッドアローズのチェスターコートです！

多少の毛玉や使用感あり。

着回しのしやすいカラーですのでおすすめ！！

デザインがとても可愛いです！

即購入OK‼️





※らくらくメルカリ便を使用しての発送となります。

発送はご購入後2日前後で行なっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: グリーンレーベルリラクシング

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ グリーンレーベルリラクシング チェスターコート ベルト 紐 ベージュ