『45R オンライン限定ダウンコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 14時 22分に出品され03月10日 14時 22分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 以前オンライン限定品で購入したダウンコートです。

3回程着用後、撥水加工クリーニング済み

自宅保管

汚れほつれや羽毛の飛出しも無く美品です。



平置き 着丈75㎝ 身幅49㎝ 袖丈56㎝

茶色で内側ターコイズブルー

袖口は二重 画像はパーカーになっていますがファスナーがあるので収納可能

ダウン自体もボリュームが程良くスッキリと着こなせます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォーティファイブアール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 45R

オンライン限定ダウンコート