『スチーム式加湿器 EE-DD50-HA グレー ZOJIRUSHI 象印【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 15時 08分に出品され04月20日 15時 08分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数時間だけ使ったのですが、我が家には合わなかったため出品します。

箱、説明書、コード、等同梱されていたものは全て付属して送ります。



ほぼ新品と思って頂いて良いかと思います。

基本的に即日発送可能かと思います。



EE-DD50-HA [グレー]



加湿タイプ スチーム式

適用畳数(木造和室) 8 畳

適用畳数(プレハブ洋室) 13 畳

タンク容量 4 L

設置タイプ 据え置き

加湿量/h 480 mL

連続加湿時間 強：8時間、中：16時間、弱：32時間

タイマー 切タイマー：1・2・4時間、入タイマー：4・6・8時間

消費電力 985 W

コードの長さ 1.2 m

その他機能 自動運転/チャイルドロック



[サイズ・重量]

幅x高さx奥行 240x365x275 mm

重量 2.9 kg

メーカー名ZOJIRUSHI 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 未使用に近い