『アクアスキュータムロンドン グレー クラブチェック フード ダウンコート タック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 39分に出品され03月08日 18時 39分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★お値引きについて

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ご覧頂きまして誠にありがとうございます！



アクアスキュータム グレー×クラブチェック フード ダウンロングコートの出品です✨



[ブランド]

Aquascutum London

アクアスキュータム ロンドン



[アイテムポイント]

フード取り外し可能、クラブチェック柄、ダウン、スタイリッシュ、エレガント、カジュアル、ロング丈、美シルエット、Aライン、タック紐 上品、美品 2way



グレーをベースカラーとした定番のクラブチェックがとてもエレガントなアクアスキュータムのフーデッドダウンコートです✨



フードは取り外しが可能で、軽くて暖かいダウン/フェザーのコートですので長くお使い頂けると思います。



＜目安サイズ感＞

肩幅 : 約 46cm

袖丈 : 約 64cm

身幅 : 約 58cm

着丈 : 約 90cm

※表記サイズ：Lサイズ



素材：最後の画像参照



カラー：グレー×クラブチェック（ブラウン系）



状態：未使用級の美品です



商品発送時は小さく畳んだ状態でのお届けとなります。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アクアスキュータムロンドン グレー クラブチェック

フード

ダウンコート タック