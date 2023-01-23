『■■■(*≧з≦)pretty☆様専用■■■新品 Rady ビジューウールコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 09分に出品され03月18日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■新品

Rady

ビジューウールコート



サイズ:M

カラー:黒



キラキラのビジューラインで

ショート丈なのでスッキリ見えます♡



ボトムスにもスカートにも

デートコーデにも°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

きれいめコーデの完成です♡♡



専用のRadyアウターカバーと

ハンガーもお付け致します♡



定価37800円

新品未使用タグ付き♡



#Rady

#Radyアウター

#ビジューアウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: レディー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ■■■(*≧з≦)pretty☆様専用■■■新品

Rady

ビジューウールコート