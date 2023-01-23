『Burberry Black Label ホワイトダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 14分に出品され03月26日 12時 14分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

BURBERRY BLACK LABEL

バーバリーブラックレーベル

キルティング ダウンジャケット

高級ホワイトグースダウン使用

ラビットファー 取り外し可能

ホワイトは数量限定販売品です。



○サイズ

サイズM

肩幅 約44cm

身幅 約52cm

袖丈 約60cm

着丈 約68cm



平置き実寸。



3枚目の画像に2ミリ程度の汚れがありますが、近くで見ないとわからないです。



バーバリーは流行関係なく、いつでもオシャレに着れます。細身のパンツスタイルを好む方はとても似合うと思います。



モコモコ感は全然なく、スタイリッシュに着れます。ですが北海道の寒さでも全く問題なく暖かいです。



クローゼットに眠っていたので、真っ白というわけにはいきませんが、色焼けもほぼ気にならないかと思います。

愛用していた時はとても大切に着ていました。



あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方に購入して頂きたいです。宜しくお願いいたします。



ホワイト



表地

ポリエステル 100%

中綿

ダウン 95%

ホワイトグースダウン

フェザー 5%

ファー

ラビット



購入元

大丸藤井 札幌 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Burberry

Black

Label

ホワイトダウンジャケット