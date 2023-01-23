『MASAKI MATSUSHIMA(マサキマツシマ) コート＋パンツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 18時 11分に出品され05月07日 18時 11分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MASAKI MATSUSHIMA HOMME

マサキマツシマオム コート＋パンツ



マサキマツシマのウール100%のコートと同素材のパンツのセットです。



［概要］

カラー：グレイ

素材：ウール100%

サイズ：2号（M）



［価格］

購入時の価格は上下で100,000円を超えています。多少の値引きはコメントでご相談ください。



［スタイル］

タイトできれい目なスタイルが好きな方にはピッタリです。背中のラインが非常にきれいです。同素材のパンツとセットアップで利用して頂き、インナーにはブラウスや薄手のニットなど、カジュアルに使いこなしたいコートです。上質でスタイリッシュなコートです。



［ストロングポイント］

1.コートのフライフロント

2.コートの背面のみラグランスリーブ

また既に生産を中止しているブランドのため、セットアップで購入できるメリットは非常に大きいです。ブランドが異なると同じ素材でもチグハグな印象が残ります。シンプルかつ技ありのデザインです。



［素材］

上質なウール100%です。



［状態］

着用機会は非常に少ないため、使用感はなく経年の割にきれいです。神経質な方はご購入をお控えください。現在の非常に良い状態のときにお譲りさせて頂きたいです。



［サイズ］

サイズ感ですが身長172cm、体重62km、ウエスト74cmの者が着用していました。



［発送］

折りたたんで発送致します。100cmのダンボールを使用予定です。



MASAKI MATSUSHIMA HOMMEのブラックのセットアップも出品中です。興味がある方はご覧頂けると幸いです。



※高級な衣類に関しては気になる点は事前にコメントして頂きご確認頂いた方が出品者として安心です。購入して良かったと思える商品かと思います。



カラー···グレー



#MASAKIMATSUSHIMAHOMME

#マサキマツシマ



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マツシママサキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MASAKI

MATSUSHIMA(マサキマツシマ)

コート＋パンツ