『【新品未使用】Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 08時 45分に出品され03月20日 08時 45分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新しいバージョンの新品未使用未開封となります。



商品説明

【同容量の製品と比べて22%省サイズ化】

Jackeryのポータブル電源でもっとも軽い3.6kg。



【256Whの容量に300Wの出力】

従来モデルから大幅にパワーアップ。スマホやパソコンはもちろん、ライト、小型炊飯器、小型車載冷蔵庫、扇風機、電気毛布、プロジェクターなど、ひとり暮らし防災やソロキャンプをサポート。



【10年使える長寿命リン酸鉄リチウムイオン電池】

毎日充電しても10年間長持ちする高耐久LFPバッテリー、4,000回の充電サイクル後もバッテリー残量は70%を維持します。



【最速1時間で満充電】

"AC高速充電（2時間）／緊急充電（1時間）モードを自由に切替。ソーラー充電入力対応も従来の65W（Max）から100Wにアップし、最速3.3時間で満充電。"



【UPS＆パススルー機能で停電時も安心】

UL1778 認証済みのUPS（< 20 ms）機能搭載、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使える。



【進化した「ChargeShield2.0」】

62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShieldテクノロジー2.0」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。



【進化したPD充電】

5つの充電スロット搭載、デュアルPD、最大100W急速充電設計。双方向PD設計だから、デバイスへの充電も本体充電も一本のケーブルで便利。乱雑なケーブルやかさばるアダプターは不要。



【5年間の長期保証】

3 年間の基本保証に加えて、製品登録で 2 年の延長保証を提供。最大5年間の長期保証だから、購入後も安心です。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>発電機・ポータブル電源 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャクリ