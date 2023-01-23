『MONCLER ダウンジャケット ブラック ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 37分に出品され03月25日 03時 37分に終了予定です。即決価格は26,220円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【正規品 確実本物 美品です⠀】

とても綺麗な商品です



- ブランド: MONCLER

- 色: ブラック(ネイビーが少し入っている感じ)

- デザイン: ダウンジャケット

- フード: 取り外し可能

- ジッパー: フロントジッパー

- ポケット: サイドポケットあり



左手部分が白くなっている所が、ありますが気にならない程度です



正規品なので安心して下さい

鑑定済みです



よろしくお願いいたします。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラックネイビー



肩幅···40cm

身幅···45cm

袖丈···62cm

着丈···57cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ダウンジャケット

ブラック

ネイビー