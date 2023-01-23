『COOTIE 1st. Place Jacket スタジャン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 21分に出品され03月13日 07時 21分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COOTIE 1st. Place Jacket になります。



【Color】Mustard



【Size】XL/着丈68cm肩幅45.5cm身幅58cm袖丈66.5cm



【Material】表地Wool-90% Cotton-10% 袖CowHide Leathher-100% 裏地Polyester-100%



【Price】66000円



COOTIE(クーティ)2014年新作のスタジャンになります。上質なカウレザーと先染めウールとのコンビのスタジャンになります。

カーコートの雰囲気とスタジャンのスポーティな雰囲気とを融合させた仕上がりになっています。裏地はキルティング仕様になっており防寒性も高い作りとなっています。

作りが細部までしっかりしたアイテムです。



希少なXLです。

old cootieはバイカー色の高めで漢くさい感じがとても良いです。

探していた方は是非。





COOTIE クーティー

HIDE AND SEEK ハイドアンドシーク

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WTAPS ダブルタップス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: クーティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COOTIE

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Jacket

スタジャン