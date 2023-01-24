『シャープ 加湿 空気清浄機 KI-PX75-W プラズマクラスター NEXT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 14分に出品され03月08日 00時 14分に終了予定です。即決価格は14,740円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼概要

購入日: 2023/1/24

付属品は全て揃っております。

本体の傷や汚れや黄ばみはありません。



外箱は無いので、独自に作成いたします。

梱包はしっかり行いますので御安心下さい。



購入のタイミングにより、発送にお時間をいただく場合がございますのでご了承下さいませ。





▼詳細

ホワイト , 2)34畳・加湿量900mL/h[自動掃除]

シャープ 加湿 空気清浄機 KI-PX75-W プラズマクラスター NEXT(50000) COCORO AIR搭載 空気清浄 34畳 ホワイト 【自動掃除機能付き】 タンク容量 約3.2L/加湿量900mL



トップハイライト

色ホワイト

ブランドシャープ(SHARP)

商品の寸法30.5D x 39.5W x 65H cm

電源電源コード式

商品の重量13 キログラム

制御方法アプリ

【自動掃除機能付き】お手入れ簡単。高い集じん性能が持続。

浄化方式:プラズマクラスターNEXT50000空中浄化&フィルター浄化

加湿能力:最大 900mL/h

水タンク容量:約3.2L

空気清浄適用床面積(目安):約34畳

加湿適用床面積(目安):プレハブ洋室 約25畳/木造和室約15畳 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ